Zanger Niall Horan ‘verdwijnt voor een tijdje’

Niall Horan doet even een stapje terug. De Ierse zanger gaat in alle rust aan een nieuwe plaat werken, vertelde hij tijdens de laatste show van zijn wereldtournee, in Colombia.

“Morgen heb ik een kater en daarna verdwijn ik voor een tijdje. Ik ga een gloednieuw album voor jullie maken en dan kom ik terug, dat beloof ik”, zei de voormalige One Direction-zanger.

Drie soloalbums

De 31-jarige Horan bracht in 2017 zijn eerste soloalbum uit, Flicker. Daarna volgden Heartbreak Weather (2020) en The Show (2023).