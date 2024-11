Ye West opnieuw aangeklaagd, nu voor mishandeling

Ye West is weer aangeklaagd. De artiest wordt door model Jennifer An beschuldigd van mishandeling. West zou haar op de set van een videoclip hebben gewurgd tot ze bewusteloos raakte, melden Amerikaanse media.

An herinnert zich dat West haar uit een rij vrouwen koos. “Geef me het Aziatische meisje”, zou hij gezegd hebben. Tijdens de opnames begon West haar te wurgen en “ramde hij meerdere vingers in haar keel”. An beweert dat de zanger schreeuwde: “Dit is kunst. Dit is verdomme kunst. Ik ben net Picasso.”

Het incident zou hebben plaatsgevonden op de set van de video van In For the Kill, een samenwerking met de band La Roux. Het model heeft ook platenlabel Universal Music Group aangeklaagd, omdat die het incident volgens haar wilde stilhouden.

Dit is niet de eerste rechtszaak tegen West. Zijn voormalige assistent Lauren Pisciotta beschuldigt hem van aanranding. Een oud-medewerker klaagt West aan vanwege “antisemitisch gedrag”.