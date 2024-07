Vriendin van acteur Clint Eastwood overleden

Christina Sandera, de vriendin van Clint Eastwood (94), is donderdagavond op 61-jarige leeftijd overleden. Waaraan ze is overleden, is niet bekendgemaakt, meldt entertainmentwebsite TMZ.

“Christina was een lieve, zorgzame vrouw en ik zal haar erg missen”, laat Eastwood weten.

Gastvrouw

De acteur, bekend van de western The Good, the Bad and the Ugly, werd in 2014 voor het eerst gezien met Sandera. Ze hebben elkaar naar verluidt ontmoet in het C.E.’s Mission Ranch Hotel and Restaurant in Carmel-by-the-Sea, een stadje in Californië waar Eastwood ooit burgemeester was. Sandera was gastvrouw in de horecagelegenheid.