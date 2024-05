Voormalig bodyguard Diddy gelooft niets van spijtbetuiging

Roger Bonds, een voormalig bodyguard van Sean ‘Diddy’ Combs, gelooft niet veel van de excuusvideo die de 54-jarige rapper zondag heeft gedeeld. In een interview met Piers Morgan noemt Bonds zijn voormalige werkgever “manipulatief”.

Combs bood zondag in een Instagram-video zijn excuses aan voor beelden uit 2016 waarop te zien is hoe hij zangeres Cassie Ventura aanvalt, met wie hij toen een relatie had. CNN publiceerde die beelden. In de excuusvideo zegt Combs te walgen van zichzelf en professionele hulp te hebben gezocht.

Bonds gelooft de woorden van Combs niet. “Hij noemde de naam van Cassie niet in de video, dus voor mij was hij niet nederig genoeg. Ik denk dat hij zei wat mensen willen horen, niet wat hij voelt”, meent Bonds. “Hij is een koning in manipuleren. Hij kan alles en iedereen manipuleren. Geld en macht is waar het bij hem om draait. Hij denkt dat hij God is.” Bonds denkt dat Combs meer slachtoffers heeft gemaakt en dat die zich gaan uitspreken.

Verjaard

Combs wordt niet vervolgd voor de mishandeling van Cassie, omdat het incident meer dan vijf jaar geleden plaatsvond en daardoor is verjaard. Cassie diende vorig jaar wel een aanklacht in tegen haar ex voor mishandeling en verkrachting. De twee schikten in die zaak. Combs heeft beschuldigingen aan zijn adres eerder steeds ontkend.