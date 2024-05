Rapper Sean ‘Diddy’ Combs zegt sorry voor incident met ex

Sean ‘Diddy’ Combs heeft publiekelijk excuses aangeboden voor beelden waarop te zien is hoe hij zangeres Cassie aanvalt in een hal van een hotel in 2016. CNN publiceerde de video vorige week. De rapper zegt op Instagram dat hij van zichzelf walgt.

Het ging ten tijde van het incident niet goed met Combs, legt hij uit in het filmpje. “Maar ik maak geen excuses. Mijn gedrag in die video is onvergeeflijk. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties in die video. Ik walgde ervan. Ik walgde toen ik het deed. Ik walg nu nog steeds.”

“Ik heb professionele hulp gezocht”, vertelt de rapper zijn volgers. “Ik ging in therapie, ik ging afkicken. Ik vroeg God om genade.” Combs zegt ook dat hij het moeilijk vindt om over het incident te praten. Hij noemt die tijd “een van de donkerste periodes in mijn leven”.

Een betere man

“Het spijt me zo”, laat Combs nog weten. “Maar ik ben vastbesloten om elke dag een betere man te worden. Ik vraag niet om vergeving. Het spijt me oprecht.”

Op de beveiligingsbeelden is te zien dat Combs zijn toenmalige vriendin fysiek mishandelt in de gang van een hotel. Hij gooit haar op de grond en trapt haar.

Combs hoeft zich niet meer voor de mishandeling te verantwoorden voor de rechter. Het incident gebeurde meer dan vijf jaar geleden en daardoor is de zaak verjaard. Cassie diende vorig jaar een aanklacht in tegen haar ex voor mishandeling en verkrachting. De twee schikten niet veel later. Combs heeft die aantijgingen altijd ontkend.