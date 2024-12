Victoria Beckham ontkent geruchten over neuscorrectie: ‘Slim contouren’

Victoria Beckham spreekt de geruchten tegen dat zij een neuscorrectie zou hebben gehad. De 50-jarige voormalig Spice Girl-zangeres beweert dat haar neus er anders uitziet door het gebruik van make-up. “Het is slim contouren”, aldus Beckham in de Today Show.

“Ik hou ervan om te make-uppen”, vertelde Beckham. “In het verleden hebben veel mensen tegen me gezegd dat ik een neusoperatie had ondergaan. Maar nee, dat is echt nooit, maar dan ook nooit gebeurd.”

Eerder dit jaar deelde Beckham nog een video op haar Instagramaccount. Daarin vertelde de vrouw van David Beckham al dat ze haar neus “smaller” maakt met behulp van make-up.