Vervelend nieuws voor Elton John: ‘Ben mijn zicht verloren’

Elton John (77) is zijn zicht verloren. Dat vertelde de zanger tijdens een voorstelling van de musical The Devil Wears Prada, waarvoor hij de muziek maakte. “Ik ben mijn zicht verloren en kan het podium niet zien”, vertelde hij.

“Ik heb de optredens in de voorstelling niet kunnen zien, maar ik heb er wel van genoten”, sprak hij tot het aanwezige publiek. “Mijn echtgenoot is mijn rots in de branding, omdat ik weinig van de eerste voorstellingen kon bijwonen. Het is moeilijk om te zien, maar ik heb alles kunnen horen. Het klonk heel goed vandaag.”

John liep eerder dit jaar een infectie op, waardoor hij het zicht in zijn rechteroog al verloor.

In oktober deelde de zanger openhartig op sociale media dat “er niet veel meer van hem over is”. Hij schreef ook: “Ik heb geen amandelen, neusamandelen of blindedarm meer. Ik heb geen prostaat. Ik heb geen rechterheup of linkerknie of rechterknie. Eigenlijk is het enige wat ik nog over heb mijn linkerheup. Maar ik ben er nog steeds.”