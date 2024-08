Usher stelt opnieuw optredens uit

Usher heeft opnieuw een aantal optredens uitgesteld. De zanger verplaatste woensdag al de eerste show van zijn tour omdat hij rust moest nemen. De artiest deelde in een verklaring op Instagram meer informatie met zijn fans. Hij heeft eerder deze week tijdens repetities een blessure aan zijn nek opgelopen en is nog niet voldoende hersteld.

“Ik hoopte dat ik met fysiotherapie en medische hulp op tijd zou herstellen van de blessure voor de openingsnacht. Helaas is dat niet het geval en mijn dokters hebben tegen me gezegd om geen shows te geven deze week. Het goede nieuws is dat de dokters zeggen dat ik met voldoende rust op 20 augustus klaar ben om te beginnen met de tour in Washington D.C.”

De 45-jarige Usher biedt zijn verontschuldigingen aan en maakt ook bekend dat er inmiddels een nieuwe datum voor de uitgestelde optredens is gevonden. De shows van deze week zijn verplaatst naar 9, 10 en 12 december.