Taylor Swift voor het eerst weer in openbaar gezien na terreurdreiging

Taylor Swift is dinsdag voor het eerst sinds ze haar concerten in Wenen moest afzeggen door terreurdreiging weer in het openbaar gezien. Paparazzi fotografeerden haar in de Londense wijk Mayfair waar ze een feestje zou hebben gegeven voor haar team.

Swift zou een evenementenlocatie hebben afgehuurd voor de tweehonderd mensen die met haar meereizen. “Na de gecancelde shows in Wenen wilde Taylor iets terugdoen voor de mensen die voor haar werken”, zegt een bron tegen The Mirror.

Vorige week annuleerde Swift drie shows in Wenen vanwege een serieuze dreiging van een aanslag. De zangeres heeft nog altijd niet in het openbaar gereageerd op de gebeurtenissen. Woensdag treedt ze voor het eerst weer op in Londen.