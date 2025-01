Steve Aoki en zijn vrouw verwachten een kind

Tekst: Redactie Weekend

Steve Aoki en zijn vrouw Sasha krijgen samen een kind. De Amerikaanse dj en producer maakte het nieuws bekend tijdens een show in Dubai.

De 47-jarige Aoki deelde een video van het moment op Instagram. “Dit is een speciaal moment. Dit is mijn vrouw en we krijgen een baby!”, zegt hij in de video. Daarna volgt ook de bekendmaking van het geslacht. De dj kreeg een taart in zijn gezicht en uit de video wordt duidelijk dat het stel een jongetje krijgt. Collega-dj’s als Tiësto, Don Diablo en Like Mike feliciteren de aanstaande vader in de reacties.

De Amerikaanse dj is onder meer bekend van het nummer No Beef, waarvoor hij samenwerkte met de Nederlandse dj Afrojack. Zijn debuutalbum Wonderland werd in 2013 genomineerd voor een Grammy.