Shawn Mendes komt na pauze van vier jaar met nieuwe muziek

De Canadese zanger Shawn Mendes komt dit jaar weer met een nieuw album. De zanger maakte op sociale media bekend dat op 18 oktober zijn album Shawn verschijnt, zijn eerste album sinds Wonder uit 2020.

De 25-jarige Mendes nam in 2022 een pauze om aan zijn mentale gezondheid te werken. Destijds brak de zanger, bekend van nummers als Treat You Better en There’s Nothing Holding Me Back, ook zijn wereldtournee af. “Muziek kan echt een medicijn zijn”, stelde de zanger in de aankondiging van zijn nieuwe album. “Twee jaar geleden voelde het alsof ik geen idee had wie ik was. Een jaar geleden kon ik niet een studio ingaan zonder in paniek te raken. Het voelt als een cadeau om nu twaalf mooie, complete liedjes te hebben”, schrijft de artiest.

De eerste nummers van het album verschijnen op 8 augustus, toevallig op de verjaardag van de zanger. Het gaat om de singles Why en Isn’t That Enough.