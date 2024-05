Sean ‘Diddy’ Combs opnieuw aangeklaagd voor seksueel wangedrag

Sean ‘Diddy’ Combs wordt weer beschuldigd van wangedrag. Een vrouw heeft de rapper volgens entertainmentblad People aangeklaagd voor seksueel misbruik.

Crystal McKinney zegt dat ze de rapper (54) in 2003 leerde kennen toen ze op 22-jarige leeftijd als model werkte. Tijdens een etentje zou Diddy met haar hebben geflirt, haar hebben verteld dat hij haar kon helpen met haar carrière en veel alcohol hebben gegeven.

Volgens McKinney ging ze daarna mee naar zijn studio en kreeg ze wiet aangeboden. In de joint zaten ook andere drugs, zegt ze. Diddy zou zich daarna aan haar hebben opgedrongen en haar hebben gedwongen tot seksuele handelingen.

Psychische klachten

McKinney beweert dat de rapper haar carrière na het vermeende incident heeft gedwarsboomd. Ook had ze veel last van psychische klachten. Ze eist een schadevergoeding van de rapper.

Schokkende beelden

De aanklacht volgt kort na uitgelekte camerabeelden uit 2016 waarin te zien is dat Diddy zijn ex-vriendin Cassie in de gang van een hotel mishandelt. De rapper, die de beschuldigingen van zijn ex eerder ontkende, bood zondag in een video zijn excuses aan.

Naast Cassie en McKinney zijn er nog andere mensen die Diddy beschuldigen van wangedrag. Drie andere vrouwen en een man hebben hem ook aangeklaagd.