Scheiding Joe Jonas en Sophie Turner na jaar afgerond

Joe Jonas en Sophie Turner zijn officieel gescheiden. Entertainmentwebsite TMZ schrijft op basis van gerechtelijke documenten dat de ex-partners tot een overeenkomst zijn gekomen en de scheiding is afgerond.

Een moeilijk punt in de scheiding was de voogdij over de twee kinderen van het voormalige koppel. De Amerikaanse zanger en de Britse actrice kregen samen twee dochters. De 34-jarige Jonas en 28-jarige Turner zijn er inmiddels wel samen uitgekomen.

Turner en Jonas maakten in september 2023 bekend dat ze uit elkaar zouden gaan. Ze waren sinds 2016 samen en trouwden in 2019.