Rita Ora cancelt concert na ziekenhuisopname

Rita Ora heeft op het laatste moment een optreden in Hongarije afgezegd om gezondheidsproblemen. In haar Instagram Stories vertelt de zangeres dat ze een nacht in een ziekenhuis in Boedapest heeft doorgebracht. “Ik moet nu goed uitrusten en het doktersadvies opvolgen”, schrijft Ora.

“Het spijt me zo voor mijn fans die er vandaag bij zouden zijn en ik ben echt dankbaar voor jullie begrip”, vervolgt ze. Het is niet bekend wat haar mankeerde en of ze het optreden op een later moment zal inhalen.

Het volgende optreden van de Britse is in Slowakije op 16 augustus. Het is onbekend of dat optreden doorgaat.