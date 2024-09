Patti Scialfa (71), vrouw Bruce Springsteen, heeft kanker

Patti Scialfa, Bruce Springsteens vrouw, is in 2018 gediagnosticeerd met multipel myeloom, een kanker van plasmacellen. Dat vertelt de 71-jarige Amerikaanse singer-songwriter in de nieuwe documentaire Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, die zondag in première ging op het filmfestival van Toronto.

Scialfa, lid van de rockband de E Street Band waarmee Springsteen al tientallen jaren optreedt, deelt in de documentaire dat haar ziekte het moeilijk heeft gemaakt om op te treden. Als gevolg daarvan heeft ze een stapje terug moeten doen tijdens het toeren.

“Dit beïnvloedt mijn immuunsysteem, dus ik moet voorzichtig zijn met wat ik doe en waar ik heen ga”, vertelt Scialfa in de film. “Af en toe kom ik naar een show of twee en kan ik een paar liedjes zingen op het podium en dat is dan een traktatie. Dat is het nieuwe normaal voor mij op dit moment en daar ben ik oké mee.”

Getrouwd in 1991

Scialfa is sinds 1984 lid van de E Street Band en trouwde in 1991 met de nu 74-jarige Springsteen.