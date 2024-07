Om deze reden kwam Jason Mraz pas later uit de kast

Jason Mraz kwam naar eigen zeggen pas laat uit de kast omdat hij niet wilde dat mensen er grappen over zouden maken. In de podcast Dinner’s on Me vertelt de 47-jarige zanger waarom hij pas in 2018 bekendmaakte homo te zijn, terwijl hij het al langer wist.

“Ik had niet veel zelfvertrouwen, ik was een mager 18-jarig kind in New York. Ik wist niet eens waarmee ik moest flirten, met wie ik moest flirten, hoe ik moest flirten”, vertelt de I’m Yours-zanger. Na een tijd in New York vertrok Mraz naar Californië waar hij “een gemeenschap van mensen ontmoette die me op een nieuwe manier zouden zien”.

De zanger is naar eigen zeggen opgegroeid in “een conservatief straatje” en vond het daarom moeilijk om te erkennen dat hij niet op vrouwen viel. “Ik was verlegen en bang voor wat mijn familie zou zeggen, of wat de mensen in mijn geboorteplaats zouden denken, of wat dan ook.”

Zijn ouders bleken uiteindelijk erg begripvol te zijn en steunden Mraz volledig, vervolgt hij. Toch vond de zanger het moeilijk om publiekelijk uit te spreken dat hij op mannen valt. “In de jaren 90 was homo zijn vaak ‘de clue van de grap’ en dat wilde ik niet zijn”, vertelt Mraz. “Ik verstopte me een beetje en fantaseerde erover dat ik op een dag de wereld kon laten zien hoe ik echt ben. Ik heb best genoten van die tijd.”