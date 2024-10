OEPS: Opnames Men in Black lagen uren stil door scheet Will Smith

De opnames van de film Men in Black uit 1997 moesten uren worden stilgelegd omdat Will Smith een scheet had gelaten, zegt regisseur Barry Sonnenfeld in de podcast Let’s Talk Off Camera met Kelly Ripa.

Het ging om een scène waarin Smith met tegenspeler Tommy Lee in een auto zat. Volgens Sonnenfeld zat het tweetal “hermetisch afgesloten” in een nepauto. Tijdens de opnames liet Smith dus per ongeluk een scheet.

“Je wil echt niet in een kleine, hermetisch afgesloten ruimte zitten als Will Smith net een scheet heeft gelaten”, aldus Sonnenfeld. “We hebben de opnames drie uur lang stilgelegd.”