Nicki Minaj woest na haar arrestatie op Schiphol

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj heeft in de nacht van zaterdag op zondag na aankomst in Manchester haar fans bedankt voor alle steun, nadat zij zaterdag werd gearresteerd toen ze wilde vertrekken vanaf vliegveld Schiphol. Ook hekelde ze in felle bewoordingen haar arrestatie op de Nederlandse luchthaven. In haar bagage zaten softdrugs. Kort voor 22.00 uur werd Minaj vrijgelaten na het betalen van een boete van 350 euro.

“Ik ben iets meer dan een uur geleden aangekomen, na 5-6 uur in een gevangeniscel te hebben gezeten”, schrijft Minaj op X even na 02.00 uur (Nederlands tijd) vanuit haar hotel in de Engelse stad. Ze stelt in haar bericht dat er in haar ogen opzet in het spel was en dat het doel van haar arrestatie zou zijn geweest om haar dermate veel vertraging te laten oplopen dat zij niet meer zou kunnen optreden.

‘Videobewijs’

Ze stelt dat de concertzaal Co-op Live bereid was om haar concert te laten uitlopen van 23.00 tot 23.30 uur, maar dat zelfs dit uiteindelijk geen oplossing bood. “Ze zijn dus geslaagd in hun plan om me vanavond niet op dat podium te laten”, schrijft de rapper. Maar ze waarschuwt: “Ik ben erin geslaagd om tot de kern van alles door te dringen, door alles op te nemen en alles in realtime te posten. Ik heb zooooooooooo veel videobewijs.”

Advocaten en God

Ze biedt haar fans in Manchester in het bericht excuses aan voor het niet doorgaan van het concert. In een tweede bericht op X stelt de rapper in ieder geval even naar het balkon van haar hotel te zullen gaan om te zwaaien naar haar fans en wellicht ook even naar beneden te komen om een aantal van hen te ontmoeten. “Maar als je in bed ligt, blijf dan alsjeblieft daar”, benadrukt ze. “Ik zal jullie morgen op de hoogte houden.”

Minaj zegt dat ze de verdere afhandeling van de zaken nu overlaat aan haar “advocaten en God”.

In Manchester staat komende donderdag nog een ander optreden van de Amerikaanse rapper gepland.