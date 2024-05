Nicki Minaj laat fans in Ziggo Dome urenlang wachten

Nicki Minaj heeft haar Nederlandse fans donderdag lang laten wachten. Haar concert in de Ziggo Dome begon pas rond 22.45 uur, ruim tweeënhalf uur later dan de officiële aanvang van de show. Op sociale media klagen verschillende bezoekers over de lange wachttijd.

Het is niet de eerste keer dat Minaj laat opdaagt. Ook in verschillende andere landen liet ze fans in de afgelopen maanden vaak uren wachten.

In december was er nog veel ophef toen Madonna ook pas tegen 22.30 uur aan haar eerste van twee Nederlandse concerten begon. De superster staat er eveneens om bekend dat ze haar shows te laat begint.