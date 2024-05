Nicki Minaj aangehouden op Schiphol

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj is zaterdagmiddag aangehouden op Schiphol-Oost voor het bezit van softdrugs. Een woordvoerder van de marechaussee bevestigt de aanhouding van “een Amerikaanse mevrouw” na berichtgeving van NU.nl. Ook de ster zelf maakt er melding van op X.

Volgens de marechaussee werd Minaj aangehouden bij de grensbewaking. Ze zou met een privévliegtuig naar Manchester vliegen waar zaterdagavond een optreden van haar gepland staat. Minaj zit vast bij de marechaussee op Schiphol voor onderzoek.

Op X schrijft Minaj onder meer dat haar bagage is ingenomen zonder haar toestemming. “Ze zeiden dat ze wiet hebben gevonden en dat een andere groep mensen hiernaartoe moet komen om de pre-rolls (voorgerolde joints) te wegen”, meldt ze. Verder schrijft ze dat haar beveiliger heeft aangegeven dat de drugs van hem zijn. Volgens Minaj is ze eruit gepikt om “te zorgen dat ik te laat kom” en “om mijn tournee te saboteren”. Op Instagram deelde Minaj live hoe ze wordt gearresteerd en om een advocaat vraagt. Vervolgens moet ze in een busje stappen.

Het optreden van Minaj staat zaterdagavond gepland in de Co-op Live-arena in Manchester. Op social media meldt de concertzaal dat de zaal in ieder geval dertig minuten later open zal gaan dan eerder gecommuniceerd.