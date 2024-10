Moeder Matthew Perry openhartig in interview: ‘Baarde me zorgen’

De moeder van Friends-acteur Matthew Perry heeft zich uitgesproken over de dood van haar zoon. In een interview met Today vertelt Suzanne Morrison onder meer over een van de laatste gesprekken die ze met Perry voerde.

“Hij kwam naar me toe en zei: ‘Ik hou zoveel van je en ik ben zo blij om nu bij je te zijn'”, zegt Morrison in een fragment van het interview. Ze zegt verder dat ze het idee had dat haar zoon voelde dat er iets ging gebeuren. “Maar hij zei: ik ben niet meer bang. En dat baarde me zorgen”, aldus Morrison.

Het volledige interview wordt op maandag uitgezonden. Het is dan precies een jaar geleden sinds de acteur overleed. Perry overleed op 54-jarige leeftijd aan een overdosis ketamine.