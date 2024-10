Mick Jagger opnieuw opa: Georgia May Jagger voor het eerst moeder geworden

Georgia May Jagger is moeder geworden van een zoontje. Dat heeft de dochter van Mick Jagger donderdag bekendgemaakt via Instagram. Het jongetje is op 30 september geboren en heeft de naam Dean Lee Jagger Sedlick gekregen.

Dean Lee is het eerste kind voor het 32-jarige model en haar partner, professioneel skateboarder Cambryan Sedlick. “We zijn zo verliefd en blij en kunnen niet stoppen met naar hem te staren”, schrijft Jagger. Ze bedankt Sedlick voor “het feit dat je zo ongelooflijk bent geweest in alles en zo goed voor ons hebt gezorgd”.

Jongste dochter

Georgia May is de jongste dochter van de frontman van de Rolling Stones. Haar moeder is fotomodel Jerry Hall.