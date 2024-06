Matthew McConaughey verliet Hollywood voor twee jaar: ‘Was heel eng’

Matthew McConaughey vond het doodeng om Hollywood een aantal jaren de rug toe te keren nadat hij was doorgebroken. De acteur wilde meer dan alleen in romcoms spelen en kreeg dat naar eigen zeggen alleen voor elkaar door zich een tijdje terug te trekken, vertelt hij in een gesprek met collega Glen Powell voor Interview Magazine.

De inmiddels 54-jarige McConaughey wilde andere dingen proberen na een aantal filmhits. “Natuurlijk kreeg ik die kans niet, dus moest ik twee jaar Hollywood verlaten. Dat was heel eng”, kijkt hij terug. McConaughey overwoog zelfs een andere baan te zoeken als leraar of zelf te gaan studeren.

“De dagen waren lang, en ik voelde me onbeduidend”, vervolgt McConaughey, die vastberaden was om vol te houden. “Ik mocht niet stoppen met mijn missie. Maar ik was bang dat ik nooit meer terug kon keren.”

Dat lukte McConaughey uiteindelijk wel. Hij speelde onder meer rollen in films als The Lincoln Lawyer, The Wolf of Wall Street en The Dallas Buyers Club. De laatste film leverde hem in 2014 een Oscar op.