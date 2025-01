‘Lord of the Rings-acteur Elijah Wood in Zweden getrouwd met Deense vriendin’

Acteur Elijah Wood zou in Zweden getrouwd zijn met zijn Deense vriendin Mette-Marie Kongsved. De bruiloft, die gepaard ging met grote geheimhouding, vond volgens het blad Expressen plaats in Tänndalen.

De Zweedse krant schrijft dat de gasten van Wood en Kongsved onder meer werden getrakteerd op het zien van het noorderlicht, ritjes met sneeuwscooters en een fakkeltocht. Het feest werd gehouden in Fjällnäs, het oudste berghotel van Zweden dat uitzicht biedt op het Malmagen-meer en de omliggende bergtoppen. Medewerkers die door Expressen waren benaderd over de bruiloft, mochten niets zeggen.

Twee kinderen

Wood en Kongsved leerden elkaar in 2017 kennen tijdens de opnames van de film I Don’t Feel at Home in This World Anymore. De acteur, vooral bekend van zijn rol als de hobbit Frodo Baggins in de Lord of the Rings-films, en de producent hebben samen twee kinderen.