Lionel Richie over dolgelukkig met kleindochter

Lionel Richie is dolgelukkig in zijn rol als opa. Zijn jongste kleinkind Eloise, de dochter van Sofia en haar man Elliot Grange, is “het allerverwendste kind” ter wereld, zei de zanger tegen RTL Boulevard.

“We vinden het als opa en oma heerlijk”, aldus Richie. Eloise werd in mei dit jaar geboren. Via dochter Nicole was Lionel echter al opa van kleindochter Harlow (16) en kleinzoon Sparrow (15).

Tegenover Boulevard sprak de 75-jarige Richie ook over zijn pensioen, maar daar hoeven fans nog niet voor te vrezen. “Het is nog steeds niet saai”, zei hij. “Ik denk voorlopig nog niet aan stoppen.”