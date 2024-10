Liam Payne postte uren voor dood diverse filmpjes op Snapchat

Voormalig One Direction-ster Liam Payne plaatste enkele uren voor zijn dood nog filmpjes op Snapchat. Hij vertelde zijn volgers onder meer dat het “een mooie dag in Argentinië” was en dat hij van plan was om polo te spelen.

De video’s lijken enkele dagen eerder te zijn gefilmd. Paynes vriendin Kate Cassidy komt er namelijk in voor en die plaatste eerder deze week al video’s over haar terugkeer naar Florida op sociale media.

“Vandaag gaan we rijden. We gaan paardrijden”, zegt de 31-jarige Payne in een van de video’s. “Ik denk dat ik weer polo ga spelen, wat zal betekenen dat ik straks zes weken uitgeschakeld ben. Het is zo moeilijk om te doen”, vertelt hij. De zanger zegt dat hij altijd rug- en nekpijn krijgt van “het rondzwaaien met die hamer”. “Het doet veel pijn, het is heel zwaar om te doen.”

Payne liet zijn volgers ook de kamer zien waar hij samen met Cassidy, met wie hij sinds oktober 2022 een relatie had, verbleef. De zanger noemde haar “loser” en “weirdo” omdat ze Argentinië verliet.