Lauryn Hill en de Fugees naar Nederland

Lauryn Hill en de Fugees komen in het najaar naar Nederland voor een concert. Ze treden op 22 oktober op in de Amsterdamse Ziggo Dome, maakt concertorganisator MOJO maandag bekend. De kaartverkoop begint vrijdagochtend.

De zangeres komt speciaal voor een tournee weer samen met haar oude groep. De tournee begint op 9 augustus en bestaat uit 21 shows in de Verenigde Staten en Europa.

Tijdens de optredens spelen ze nummers van de Fugees en liedjes van The Miseducation of Lauryn Hill, het bekroonde soloalbum van de zangeres. De Fugees zijn bekend van hits als Killing Me Softly With His Song, Ready or Not en Fu-Gee-La.