Klokkenluider en presentator Scientology-serie Mike Rinder (69) overleden

Mike Rinder is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat deelde zijn vrouw Christie King Collbran via Instagram.

Rinder werd bekend als copresentator van de Emmy-winnende serie Leah Remini: Scientology and the Aftermath. Hij groeide op als scientologist, maar verliet deze religieuze beweging. Hij maakte samen met actrice Remini, die net als Rinder ook lid was van Scientology, de docuserie waarin zij hun ervaringen rondom misbruik en intimidatie bij de beweging deelden.

Op Instagram benoemt Collbran “de moed en integriteit” van haar man. “Rust in vrede mijn lieve echtgenoot. Ik zal voor velen spreken als ik zeg dat we een onmenselijke pijn voelen, maar ook veel liefde voor jou. Je bent een inspiratie. De wereld zal je altijd herinneren. Mijn beste vriend, mijn held, mijn liefde.” Hoewel er geen doodsoorzaak is gedeeld, werd wel bekend dat Rinder leed aan slokdarmkanker.

‘Blijf vechten’

Ook deelde Collbran in haar bericht enkele laatste wensen van Rinder. Zo had hij “veel spijt” dat hij zijn doel niet kon bereiken. “Het stoppen van misbruik van Scientology. Blijf vechten en geef niet op”, luidde zijn laatste boodschap.

Sekte

Scientology werd in 1954 opgericht door sciencefictionschrijver Ron Hubbard. In de VS, waar de organisatie als een religie beschouwd wordt, heeft Scientology veel aanhang in Hollywood. Critici van de groep noemen het een sekte en hebben scientologen ervan beschuldigd mensen lastig te vallen die hun banden met de organisatie willen verbreken. De kerk ontkent dergelijke beschuldigingen.