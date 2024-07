Katy Perry brengt nieuw album uit op deze datum

Het nieuwe album van Katy Perry komt in de nazomer uit. De Amerikaanse zangeres deelde woensdag op Instagram de releasedatum van haar nieuwe plaat 143, die op vrijdag 20 september verschijnt.

Met 143 brengt Perry haar zesde studioalbum in haar carrière uit. “Ik wilde een gedurfd, uitbundig, feestelijk dancepopalbum maken met de symbolische 143 numerieke uitdrukking van liefde als een doorlopende boodschap”, verklaart de zangeres. Het getal 143 is volgens Dictionary.com straattaal voor ‘ik hou van jou’. De cijfers verwijzen naar het aantal letters in de Engelse vertaling ‘I love you’.

De laatste plaat die de 39-jarige zangeres uitbracht was Smile uit 2020. Vlak voor de release beviel ze van dochtertje Daisy Dove. In juni maakte Perry bekend dat ze deze maand nieuwe muziek zou uitbrengen. Donderdag verschijnt de eerste single van haar nieuwe album, Woman’s World.