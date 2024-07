Justin Timberlake vandaag voor rechter voor rijden onder invloed

Justin Timberlake moet vrijdag via een videoverbinding voor de rechter verschijnen voor rijden onder invloed. De Amerikaanse zanger werd op 18 juni aangehouden. Zelf zegt Timberlake dat hij maar één martini op had, voordat hij achter het stuur was gekropen.

Timberlake is op de dag van de zitting in de Poolse stad Krakau, waar hij die avond met zijn Forget Tomorrow World Tour op het podium staat.

De Mirrors en Cry Me A River-zanger werd vorige maand in New York aangehouden nadat hij een stopteken had genegeerd en niet op de juiste weghelft reed. Volgens de agent had hij “bloeddoorlopen en glazige ogen” en rook hij naar alcohol.

De zanger heeft zich nog niet uitgebreid uitgelaten over de zaak. Hij zou volgens zijn advocaat “veel te zeggen” hebben, maar die info bewaren voor de zitting. Tijdens shows maakte hij wel meerdere malen een korte opmerking over het incident. Zo dankte hij zijn fans meerdere malen voor de steun.