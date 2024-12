Jennifer Love Hewitt keert na jaren terug in deze bekende horrorfilm

Jennifer Love Hewitt (45) maakt haar comeback in de iconische ‘I Know What You Did Last Summer’-filmreeks. De actrice bevestigde haar terugkeer via een bericht op Instagram.

Lang werd gespeculeerd over haar mogelijke terugkeer in deze rol, maar nu is het officieel. ‘Het is nooit te laat om terug te gaan. Julie James komt terug. Ik weet wat je volgende zomer gaat doen’ Daarmee maakte ze duidelijk dat het nieuwe hoofdstuk van de horrorfilm dichterbij is dan ooit.

De originele I Know What You Did Last Summer verscheen in 1997 en vertelt het verhaal van vier jongeren die na een aanrijding het slachtoffer in het water dumpen. Ze worden vervolgens achtervolgd door een wraakzuchtige moordenaar. Jennifer vertolkte in de eerste twee delen van de franchise (1997 en 1998) de rol van Julie James, waarmee ze destijds wereldwijde bekendheid kreeg.

Jennifer Love Hewitt in een hysterische scène uit de film I Still Know What You Did Last Summer, 1998.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES