Jennifer Lopez verkoopt eindelijk huis dat al 7 jaar te koop staat

Jennifer Lopez heeft haar appartement in New York City verkocht. Het huis stond te koop voor 25 miljoen dollar, iets meer dan 22,8 miljoen euro. Het is niet bekend wat de verkoopprijs is.

Het heeft even geduurd voor de 55-jarige zangeres haar huis heeft verkocht, want zeven jaar geleden zette ze het al te koop. Toen vroeg J-Lo bijna 27 miljoen dollar voor de woning. Het appartement is gelegen aan Madison Square Garden, een van de bekendste evenementenhallen ter wereld. Ze kocht het huis in 2014.

Ondertussen heeft Ben Affleck juist een nieuw huis in Los Angeles gekocht. Amerikaanse showbizzmedia speculeren al weken over een mogelijke scheiding tussen Lopez en Affleck. De twee wonen sinds mei apart van elkaar. Het stel is twee jaar geleden getrouwd.