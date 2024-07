Huis Drake overstroomd door hevige regenval

De woning van rapper Drake in Canada is overstroomd door de hevige regenval in Toronto, meldt TMZ. Op sociale media circuleren beelden van zijn landhuis, waar medewerkers van Drake delen van zijn kledingcollectie proberen te redden. Het huis is bijna 5000 vierkante meter en kostte Drake 100 miljoen dollar.

Grote delen van de Canadese stad ondervinden op dit moment overlast van het water. De stad had de afgelopen week te lijden onder drie stormen en de meeste regenval in vier dagen in bijna een eeuw tijd.

Meer dan 100.000 huizen zitten zonder stroom en het verkeer is op veel plekken gestremd door het hoge water. Grote delen van de snelwegen rond Toronto zijn momenteel onbegaanbaar. Ook het luchtverkeer van en naar Toronto ondervindt ernstige verstoringen.