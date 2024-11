Hierdoor wilde Julia Robert geen vervolg maken voor Notting Hill

Julia Roberts had een kwart eeuw geleden geen zin om een vervolg op de hitfilm Notting Hill te maken. De actrice vond het niet leuk dat haar personage, Anna Scott, en het personage van Hugh Grant in de sequel uit elkaar zouden gaan. Dat vertelt schrijver Richard Curtis in een interview met IndieWire.

In Notting Hill uit 1999 speelde Roberts een beroemde actrice die verliefd wordt op een simpele Londense boekhandelaar. Het stel krijgt elkaar aan het slot van de film.

In het interview met IndieWire vertelt Curtis, die Notting Hill schreef, dat hij op geen enkele van zijn hits een vervolgfilm zou willen maken. Curtis schreef ook Four Weddings and a Funeral en Love Actually. “Ik heb een vervolg op Notting Hill geprobeerd, maar Julia vond het een heel slecht idee”, stelt de schrijver.

Ook Hugh Grant bekende recent dat hij met gemengde gevoelens terugkijkt op de film. “Ik denk de hele tijd van mijn personage: waarom heeft hij geen ballen?” stelde de acteur onlangs. Vooral de scène waarin de boekhandelaar de actrice zomaar het huis uit laat lopen, noemt hij “walgelijk”. “Ik heb nooit iemand kunnen uitleggen waarom hij op dat moment zo passief is.”