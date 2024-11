Hierdoor verliest Drake een flink geldbedrag

Een gokje van Drake heeft wederom niet zo goed uitgepakt. De Canadese rapper had voor de bokswedstrijd tussen Mike Tyson en Jake Paul een behoorlijk bedrag ingezet. Hij wedde 355.000 dollar (336.000 euro) dat voormalig bokskampioen Tyson het gevecht zou winnen. Het was echter Paul die de partij op punten won.

Drake had met zijn gokje een flinke som geld kunnen winnen. Als Tyson had gewonnen, had de artiest ruim 1 miljoen dollar opgestreken, zo is te zien op een foto die hij op Instagram deelde.

De 38-jarige Drake staat erom bekend dat hij vaak veel geld inzet op sportwedstrijden en vervolgens verliest. Online wordt dan ook wel gekscherend gesproken van de ‘Drake curse’, oftewel de vloek van Drake.