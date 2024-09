Gwen Stefani komt met nieuwe muziek

Zangeres Gwen Stefani komt binnenkort met een nieuw album. Haar vijfde studioplaat heet Bouquet en komt uit op 15 november, meldt zij op sociale media. Op 20 september verschijnt de eerste nieuwe single, Somebody Else’s.

Stefani deelde de voorkant van het album en de tracklist. Zij staat op de foto die de plaat siert, getooid met een cowboyhoed. Stefani houdt een witte bloem vast.

Bouquet telt tien nummers, waaronder het lied Purple Irises, dat zij al eerder uitbracht. Haar vierde album, This Is What The Truth Feels Like, bracht ze acht jaar geleden uit.