Gordon Ramsay mocht niet bij geboorte kinderen zijn

Gordon Ramsay mocht van zijn vrouw Tana niet bij de geboorte van hun vier oudste kinderen zijn. In de podcast Happy Mum Happy Baby vertelt Tana dat ze de chefkok liever buiten de kamer hield, omdat hij anders maar moeilijk zou doen.

De 57-jarige Gordon en 50-jarige Tana hebben samen zes kinderen: Megan (26), tweeling Jack en Holly (24), Matilda (22), Oscar (5) en Jesse (9 maanden).

Tana is nog steeds “blij” met de keuze om Gordon er niet bij te hebben. “Hij zou helemaal preuts zijn geworden en waarschijnlijk zijn flauwgevallen en alle aandacht zou op hem zijn gericht, en dit is mijn moment”, vertelt Tana. “Het heeft me nooit echt gestoord.” In plaats daarvan had Tana haar eigen moeder bij zich tijdens haar bevalling.

Gordon was echter wel bij de geboortes van Oscar en Jesse. “Ik weet niet wat er was veranderd: hij wilde er gewoon bij zijn. Ik voelde dat het fijn zou zijn”, aldus Tana.