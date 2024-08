Gitaarvirtuoos John Mayer moet leren spelen met 3 vingers

John Mayer heeft een week geleden een blessure aan zijn linkerwijsvinger opgelopen door een ongelukje met de deur van een truck. Omdat de 46-jarige artiest vanaf vrijdag een aantal shows in Las Vegas heeft, is hij nu aan het oefenen om gitaar te spelen met drie vingers, meldt hij op Instagram.

“Het eerste wat door mijn hoofd ging was: Ik heb die vinger echt nodig over een week”, aldus Mayer. “Ik heb al mijn vingers natuurlijk nodig, maar de linkerwijsvinger is echt de teamcaptain van de hand waarmee ik speel.”

Buiten gebruik

Mayer heeft er vertrouwen in dat zijn blessure “prima zal genezen”. “Maar hij is een tijdje buiten gebruik. In de tussentijd heb ik elke dag geoefend met de andere vingers en ik denk dat het behoorlijk goed klinkt! De kracht van de muziek en de liefde voor deze shows zullen zegevieren!”