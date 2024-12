Fool me Once-actrice Michelle Keegan verwacht eerste kind

Michelle Keegan is in verwachting. Voor de Britse actrice en haar man, voormalig profvoetballer en tv-persoonlijkheid Mark Wright, wordt het hun eerste kindje.

“2025 wordt een speciaal jaar voor ons”, kondigt het stel aan via Instagram. Op de bijgaande foto toont de 37-jarige Keegan haar babybuik.

Keegan en Wright zijn sinds mei 2015 getrouwd. De actrice is bekend van series als Our Girl, Ten Pound Poms en Fool Me Once. Eerder speelde ze jarenlang in de ITV-soap Coronation Street.