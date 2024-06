Dood Matthew Perry leidt mogelijk tot meerdere vervolgingen

De dood van Matthew Perry leidt mogelijk tot meerdere vervolgingen. Dat staat in documenten die in handen zijn van de Britse krant The Mirror. De Friends-acteur overleed afgelopen oktober aan de gevolgen van een ketamine-overdosis.

Eerder werd al bekend dat de politie onderzoekt wie de ketamine aan Perry had verstrekt. Het onderzoek zou volgens de krant “bijna afgerond” zijn. In dat document staat ook dat vermoedelijk meerdere mensen vervolgd zullen worden.

Middel tegen depressies

Perry werd afgelopen oktober dood aangetroffen in zijn hottub. Zijn overlijden wordt als ongeluk beschouwd, maar de politie doet toch al maanden onderzoek. Met de drug ketamine wordt geëxperimenteerd als middel tegen depressies. Bekend is dat Perry het middel in het verleden voorgeschreven kreeg om die reden, maar de dosis die na zijn dood in zijn lichaam werd gevonden, zou niet van zo’n behandeling afkomstig zijn geweest.