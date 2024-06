Dick Van Dyke (98) sloopt record oudste Daytime Emmy-winnaar

Dick Van Dyke heeft een record gevestigd als oudste winnaar van een Daytime Emmy Award ooit. De 98-jarige acteur won de prijs vrijdag voor zijn gastoptreden in de soapserie Days of Our Lives.

“Ik kan het niet geloven”, aldus de acteur. “Ik heb eigenlijk al mijn hele leven oude mannen gespeeld. Als ik had geweten dat ik zo oud zou worden, had ik beter voor mijzelf gezorgd.”

🏆 98-year old Dick Van Dyke @ the Daytime Emmy Awards~ pic.twitter.com/jWiZNTFxsN — Orlando P. (@Orlando61821292) June 8, 2024

Van Dyke nam het in zijn categorie, die van beste gastoptreden in een dramaserie die overdag wordt uitgezonden, op tegen onder anderen Australiër Guy Pearce, de partner van de Nederlandse actrice Carice van Houten. Pearce was genomineerd voor zijn gastrol in de soapserie Neighbours.

Norman Lear de oudste genomineerde

Het record voor de oudste kanshebber op een Primetime Emmy Award staat overigens op naam van producent Norman Lear. Hij was 100 jaar oud toen hij in 2022 werd genomineerd voor de belangrijke televisieprijs. De Daytime Emmy’s zijn voor programma’s die overdag worden uitgezonden, zoals soapseries.