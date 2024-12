Daniel Craig was emotioneel uitgeput na elke James Bond-film

Daniel Craig voelde zich elke keer leeg en emotioneel uitgeput na het voltooien van een James Bond-film. Dat zei de acteur in een interview met The Sunday Times.

Craig speelde de hoofdrol in vijf Bond-films. Over het opnemen van andere films zei hij: “Dat kon niet terwijl ik ook nog in James Bond speelde. In het begin dacht ik wel dat ik andere rollen kon spelen. Door de films werd ik bekend en een ster. Mensen wilden mij opeens in hun films, dat was geweldig.”

Maar Craig was “zo uitgeput” na elke film. “Aan het einde van elke film moest ik zes maanden bijkomen. Ik had altijd de houding dat het leven op één stond en werk op twee. Toen mijn werk opeens op de eerste plek kwam te staan, had ik daar veel last van.”

Ondanks alles kijkt Craig wel met trots terug op de vijf films. Over de nieuwe James Bond en de keuze voor de rol, zei hij: “Dat is niet mijn probleem, noch mijn keuze om te maken. Maar ik wens de mensen die de keuze wel moeten maken, veel succes.”