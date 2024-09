Channing Tatum na zes jaar officieel gescheiden

Channing Tatum en Jenna Dewan zijn zes jaar na het beëindigen van hun relatie officieel gescheiden. Volgens entertainmentblad People hebben de acteur en de actrice hun ruzie over geld opgelost.

Tatum en Dewan gingen in 2018 uit elkaar na een huwelijk van bijna negen jaar. De scheiding kwam niet rond doordat ze het onder meer niet eens konden worden over de opbrengst van Tatums Magic Mike-reeks. Dewan vond dat zij daar ook een deel van moest krijgen, maar daar was Tatum het niet mee eens. Hoe de twee het nu hebben opgelost, is niet duidelijk. De voogdij over hun nu 11-jarige dochter is eerder al geregeld.

Hoewel de scheiding nu pas officieel is, vonden de 44-jarige acteur en de 43-jarige actrice een paar jaar geleden al een nieuwe liefde. Tatum is verloofd met Zoë Kravitz en Dewan is verloofd met Steve Kazee, met wie ze twee kinderen heeft.