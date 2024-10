Céline Dion duikt op bij gala in Los Angeles

Céline Dion is voor het eerst weer in het openbaar verschenen sinds haar optreden tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs afgelopen juli. Ze verraste in Los Angeles de gasten van het Spirit of Life Gala waar ze een prijs kwam uitreiken. Het gala is een initiatief van kankercentrum City of Hope.

“Ik ben zo vereerd om hier vanavond te zijn, om deel uit te maken van deze prachtige en belangrijke avond”, vertelde Dion volgens Amerikaanse media aan het publiek, waarbij ze ook een verwijzing maakte naar haar optreden op de Eiffeltoren. “Dit is de eerste keer dat ik op een podium sta sinds ik op die toren stond.”

De 56-jarige Dion trad in Parijs voor het eerst in jaren weer op. De zangeres lijdt aan een zeldzame neurologische ziekte die pijnlijke spierspanningen en spasmes veroorzaakt.

Op het gala reikte Dion de Spirit of Life Award, een prijs die bedrijven beloont voor hun bijdragen aan de gemeenschap, uit aan entertainmentbedrijf AEG Presents. Op Instagram schrijft de zangeres dat ze “diep geraakt” was dat ze op het gala mocht komen. “Ik ben zo dankbaar dat ik uitgenodigd ben. Samen kunnen we het verschil maken.”