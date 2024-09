Call Me Maybe-zangeres Carly Rae Jepsen verloofd

Carly Rae Jepsen is verloofd. Dat maakte de zangeres, onder meer bekend van de hit Call Me Maybe, bekend in een bericht op Instagram. “Erg verloofd hier”, schrijft ze bij een reeks foto’s waarop ze haar verlovingsring toont.

De 38-jarige Jepsen en haar verloofde, muziekproducent Cole M.G.N., werkten onder meer samen voor het album The Loveliest Time uit 2023.

De Canadese zangeres scoorde in 2012 een wereldhit met het nummer Call Me Maybe en had later nog succes met nummers als Good Time en I Really Like You.