Britney Spears na aankondiging scheiding ‘opnieuw getrouwd’

Hoewel de scheiding van Sam Asghari officieel nog niet rond is, heeft Britney Spears haar trouwjurk weer uit de kast gehaald en is ze opnieuw ‘getrouwd’. Dit keer met zichzelf, meldt de zangeres in een video op Instagram.

“De dag dat ik met mezelf trouwde. Het is misschien gênant of stom, maar het is de beste beslissing die ik ooit heb genomen”, schrijft Britney in het bijschrift. In het filmpje poseert ze in een witte jurk met op haar hoofd een sluier. De zangeres heeft de reacties onder haar post uitgeschakeld.

De 42-jarige Amerikaanse was drie keer getrouwd. Het huwelijk met haar jeugdvriend Jason Alexander in 2004 werd na 55 uur al nietig verklaard. Later dat jaar trouwde ze met danser Kevin Federline, dat huwelijk duurde tot 2007. Van 2022 tot september vorig jaar was Britney getrouwd met model Sam Asghari. In augustus 2023 vroeg Asghari de scheiding aan om “onverzoenlijke verschillen” met de zangeres. Deze is nu bijna afgerond.