Ben Affleck koopt nieuw huis in Los Angeles

Ben Affleck heeft een nieuw huis gekocht in Los Angeles. Volgens showbizzsite TMZ lijkt het erop dat het huwelijk tussen Affleck en Jennifer Lopez nu echt op de klippen is gelopen.

Vastgoedbronnen melden aan TMZ dat Affleck het Pacific Palisades-landhuis voor 20,5 miljoen dollar, bijna 19 miljoen euro, heeft gekocht. Voor dat geld krijgt hij vijf slaapkamers en zes badkamers. Ook zijn er diverse ruimten voor allerlei doeleinden en een gastenverblijf.

TMZ meldde eerder al dat het paar in juni in stilte hun huis in Beverly Hills probeerde te verkopen. Er was geen interesse, dus hebben ze het een paar weken geleden officieel in de verkoop gedaan voor 68 miljoen dollar, 62,5 miljoen euro. Dat is een paar miljoen onder de prijs waarvoor ze het aankochten.

Ondertussen zou Lopez ook op zoek zijn naar een eigen huis. Sinds mei wonen de twee apart. Onlangs heeft Affleck al zijn spullen uit het huis in Beverly Hills gehaald toen Lopez in Europa was. Affleck en Lopez zijn twee jaar getrouwd.