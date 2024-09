Ashton Kutcher open over manier van opvoeden kinderen

Ashton Kutcher merkt dat er verschillen zitten in de manieren waarop hij zijn twee kinderen opvoedt. Waar hij zijn dochter Wyatt (9) zoveel mogelijk wil beschermen, daagt hij zoon Dimitri (7) juist uit om stoere dingen te doen, vertelde hij in de podcast Throwbacks. Kutcher heeft de kinderen met zijn vrouw Mila Kunis.

“Ik weet niet of het betekent dat ik een meisjesvader ben of dat het is omdat zij mijn eerste is, maar toen ik mijn dochter kreeg, was ik nog nooit zo verliefd geweest in mijn hele leven,” vertelt Kutcher, over hoe het was om een meisje te krijgen. “Mila en ik hadden het er veel over. Ik heb nog nooit zoveel van iemand gehouden. Nooit.”

De acteur vertelde dat er verschil zit in de opvoeding van zijn zoon en dochter en dat dat mogelijk komt door een zekere “giftige mannelijkheid” in zijn leven. “Tegen mijn zoon zeg ik altijd: Ja, laten we ervoor gaan. Zoals gisteren, toen we wheelies deden op een fiets op de oprit, of: Kijk of je vier trappen af kunt springen”, zei hij. “En mijn dochter, die wil ik gewoon beschermen.”

Huilen

Als zijn zoon huilt, reageert hij ook anders dan wanneer zijn dochter huilt, zei Kutcher. “Als mijn zoon huilt, denk ik: Oké, wat hebben we geleerd? Laten we verdergaan. Maar als mijn dochter huilt, is mijn hart uit mijn lichaam en kan ik het er niet meer in krijgen”, vervolgt hij.

Gelukkig merkt hij dat zijn vrouw Mila Kunis hetzelfde doet, maar dan andersom. “Ze is heel streng voor onze dochter en een zacht ei voor onze zoon”, zegt hij. “Ik denk dat we elkaar op die manier in evenwicht houden.”