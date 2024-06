Amerikaanse dj Diplo aangeklaagd om sturen wraakporno

De Amerikaanse dj Diplo is door een vrouw uit New York aangeklaagd omdat hij seksueel expliciete beelden van haar doorgestuurd zou hebben. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone. De vrouw spreekt van “wraakporno”.

De vrouw, die de aanklacht heeft gedaan onder de naam Jane Doe, beweert dat ze 21 jaar oud was toen ze in april 2016 via Snapchat contact had met Diplo, wiens echte naam Thomas Wesley Pentz is. In juni zou Diplo haar hebben uitgenodigd in zijn hotelkamer in Manhattan. Daarna zouden de twee zeven jaar lang seksueel contact hebben gehad. De nu 45-jarige Diplo zou met haar goedkeuring opnames hebben gemaakt tijdens die ontmoetingen, maar de vrouw beweert dat ze duidelijk heeft verteld dat die beelden privé moesten blijven.

In november zou de vrouw benaderd zijn door iemand die in bezit was van seksueel expliciete beelden van haar. In haar aanklacht zegt de vrouw nu dat Diplo sinds oktober 2018 tot nu beelden van haar doorstuurt. De lokale politie doet onderzoek naar de zaak.