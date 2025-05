Nikkie Plessen verloofd op haar 40ste verjaardag: ‘I said yes!’

Tekst: Denise Delgado

Dubbel feest voor Nikkie Plessen: op haar 40ste verjaardag vroeg haar grote liefde Ruben Bontekoe haar ten huwelijk. De mode-onderneemster deelde het romantische moment op Instagram.

She said yes

‘I said YES’, schrijft Nikkie bij een video waarin te zien is hoe Ruben, te midden van vrienden en familie, op één knie gaat en haar met een microfoon in de hand ten huwelijk vraagt. Het aanzoek werd met luid applaus en gejuich ontvangen door de verjaardagsgasten.

Onder de post stromen de felicitaties binnen. Nicolette van Dam, Edsilia Rombley en Jan Smit wensen het koppel het beste toe. Fred van Leer reageert dolenthousiast: “Argh ik dacht dat ik gek werd! Wat trekken we aan?”

Nikkie en Ruben vormen al jarenlang een stel en zijn ouders van dochter Jolie (15) en zoon Alain (11). Een huwelijk bleef echter lange tijd uit. In een eerder interview met LINDA. grapte Nikkie nog dat Ruben ‘last van zijn knieën’ had, omdat hij haar na twintig jaar nog steeds niet ten huwelijk had gevraagd. “Ik heb altijd gezegd: je hebt nog tot mijn veertigste, daarna hoeft het van mij niet meer.” Ruben hield zich dus precies aan de deadline.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @NIKKIE_OFFICIAL